Шерпа ЮАР в БРИКС рассказал о возможных новых участниках объединения из 13 стран

Представители тринадцати стран официально попросили стать участниками государственного объединения БРИКС. Еще шесть завили о желании вступить в группу неофициально. Об этом рассказал шерпа ЮАР Анил Суклал агентству Блумберг.
Среди стран, желающих присоединиться к БРИКС, он назвал две из Восточной Африки и одну из Западной. Однако название государств он не озвучил.
«Мы получаем заявки на вступление каждый день», — сказал Анил Суклал.
По словам представителя ЮАР, перспективу расширения объединения рассмотрят в июне. Помимо этого, на встрече обсудят ситуацию в Судане.
Ранее власти Южно-Африканской Республики выступили против односторонних антироссийских санкций.