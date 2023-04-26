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Шерпа ЮАР в БРИКС рассказал о возможных новых участниках объединения из 13 стран

Политика
Шерпа ЮАР в БРИКС рассказал о возможных новых участниках объединения из 13 стран

Представители тринадцати стран официально попросили стать участниками государственного объединения БРИКС. Еще шесть завили о желании вступить в группу неофициально. Об этом рассказал шерпа ЮАР Анил Суклал агентству Блумберг.

Среди стран, желающих присоединиться к БРИКС, он назвал две из Восточной Африки и одну из Западной. Однако название государств он не озвучил.

«Мы получаем заявки на вступление каждый день», — сказал Анил Суклал.

По словам представителя ЮАР, перспективу расширения объединения рассмотрят в июне. Помимо этого, на встрече обсудят ситуацию в Судане.

Ранее власти Южно-Африканской Республики выступили против односторонних антироссийских санкций.
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