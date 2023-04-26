Власти Кубы отменили первомайский парад из-за нехватки топлива

Секретарь Кубского профсоюза Трудящихся Улисес Гиларет де Насименто заявил о том, что в текущем году в стране не будет проходить традиционный парад на площади «Революции» в связи с экономическими проблемами и ограничениями по поставкам топливных ресурсов.