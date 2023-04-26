Власти Кубы отменили первомайский парад из-за нехватки топлива

Секретарь Кубского профсоюза Трудящихся Улисес Гиларет де Насименто заявил о том, что в текущем году в стране не будет проходить традиционный парад на площади «Революции» в связи с экономическими проблемами и ограничениями по поставкам топливных ресурсов.
Насименто отметил, что сложная ситуация на Кубе и действующие ограничения на поставки топлива заставили правительство «переформулировать изначальную концепцию Международного Дня трудящихся», сохранив ее, однако, в рациональном и максимальном строгом режиме».
Чиновник сообщил, что на набережной столицы Малекон 1 мая пройдет пешая демонстрация кубинских работников. В большинстве районов острова в преддверии праздника также планируется проведение локальных демонстраций.
Ранее сообщалось, что эксперт Марсело Монтес сообщил о положительном влиянии визита главы МИД России Сергея Лаврова на Кубу.