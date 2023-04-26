Прямой эфир с президентом Турции Тайипом Эрдоганом был прерван из-за его плохого самочувствия

Президент Турции Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа в прямом эфире местного телеканала. Интервью было неожиданно прервано, что вызвало волнение в социальных сетях.
«Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп», — объяснил глава государства после возвращения в эфир.
Эрдоган рассказал, что интервью могли отменить из-за его плохого самочувствия, но позже было принято решение провести его. Президент извинился перед зрителями за паузу и пожелал им крепкого здоровья.
После двух коротких вопросов ведущий объявил, что программа завершается, чтобы лидер страны мог отдохнуть.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обеспечить домохозяйства бесплатным природным газом в преддверии майских выборов.