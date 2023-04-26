Соседи певца Николая Баскова разрешают ему петь в строго отведенное время

Народному артисту России Николаю Баскову соседи выдвинули требования из-за шума. В интервью Басков пожаловался на то, что они разрешили ему петь в строго отведенное время, сообщает Пятый канал.
Певец пожаловался на то, что не может заниматься на фортепиано, поскольку соседи диктуют ему, до которого часа можно петь.
«Соседи иногда мне намекают, что я все-таки громогласно оповещаю нижний и верхний этаж своим голосом <…> Это впервые такое в моей жизни», — рассказал Басков.
Исполнитель признался, что даже начал строительство загородного дома, в том числе и для того, чтобы его не отвлекали от занятий музыкой. Однако в новое жилье артист въехать пока не может из-за затянувшегося строительства.
Ранее поклонники заподозрили певца Николая Баскова в романе с Любовью Успенской после их поцелуя на сцене.