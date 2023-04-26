«Жирона» победила «Реал Мадрид» со счетов 4:2 в матче чемпионата Испании

В матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу команда «Жирона» обыграла «Реал Мадрид» со счетом 4:2.
Счет победителей открыл футболист Валентин Кастельянос, который смог забить все четыре решающих гола для команды. В составе «Реал Мадрида» отличились Лукас Васкес и Винисиус Жуниор.
На данный момент «Жирона» находится на девятой строчке в турнирной таблице, имея 41 очко. Команда Карло Анчелотти идет на втором месте с 65 очками.
Ранее сообщалось, что Россия и ОАЭ могут провести товарищеский матч между сборными по футболу.