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«Жирона» победила «Реал Мадрид» со счетов 4:2 в матче чемпионата Испании

Спорт
«Жирона» победила «Реал Мадрид» со счетов 4:2 в матче чемпионата Испании

В матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу команда «Жирона» обыграла «Реал Мадрид» со счетом 4:2.

Счет победителей открыл футболист Валентин Кастельянос, который смог забить все четыре решающих гола для команды. В составе «Реал Мадрида» отличились Лукас Васкес и Винисиус Жуниор.

На данный момент «Жирона» находится на девятой строчке в турнирной таблице, имея 41 очко. Команда Карло Анчелотти идет на втором месте с 65 очками.

Ранее сообщалось, что Россия и ОАЭ могут провести товарищеский матч между сборными по футболу.
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