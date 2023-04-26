В Рязанской области временно запретят посещать леса из-за роста угрозы природных пожаров

Особый противопожарный режим вводится в Рязанской области. Во избежание угрозы возникновения природных пожаров, в регионе запретят посещать леса. Об этом сообщил губернатор субъекта РФ Павел Малков.
«На время действия особого противопожарного режима запрещается въезд и посещение лесов», — заявил он на заседании правительства области.
Подобное решение было принято в связи с участившимися случаями возникновения крупных пожаров. Девять возгораний было зафиксировано в лесах региона с начала весны. Власти планируют установить шлагбаумы и распространить объявления, информирующие о запретах.
Ранее сообщалось, что с 25 апреля по 25 июня противопожарный режим ввели в 26 районах Омской области.