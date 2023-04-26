Актер Владимир Селиванов появился на красной дорожке с новой избранницей

Актер Владимир Селиванов недавно объявил о разводе с женой. На премьере нового сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» он появился с новой молодой спутницей.
Актер Владимир Селиванов совсем недавно объявил о разводе. Сейчас же артист поделился личным — новыми отношениями. Девушка покорила сердце звезды «Реальных пацанов» с первой попытки на фестивале VK. Избранницей стала Александра Калмыкова.
Премьера третьего сезона сериала «Мир! Друзья! Жвачка!» состоялась 25 апреля. Актер предстал на красной дороге с любимой. Фанаты продолжают обсуждают пару. Некоторые расстроены, что Селиванов развелся с женой. Другие же рады, что он обрел свое счастье.
Ранее Владимир Селиванов рассказал о неудавшихся попытках сохранить брак с бывшей супругой.