Актер Владимир Селиванов появился на красной дорожке с новой избранницей

Премьера третьего сезона сериала «Мир! Друзья! Жвачка!» состоялась 25 апреля. Актер предстал на красной дороге с любимой. Фанаты продолжают обсуждают пару. Некоторые расстроены, что Селиванов развелся с женой. Другие же рады, что он обрел свое счастье.