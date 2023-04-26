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Белый дом: НАТО должна самостоятельно решить вопрос о членстве Украины в альянсе

Политика
Белый дом: НАТО должна самостоятельно решить вопрос о членстве Украины в альянсе

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что США согласны с политикой «открытых дверей» НАТО. Также государство считает, что решение о присоединении Украины к альянсу должна решать сама организация.

«Решение должно приниматься союзниками по НАТО и странами, которые стремятся присоединиться к НАТО», — добавила американский дипломат, ответив на вопрос о том, не хочет ли лидер США Джо Байден видеть Киев в составе НАТО до конца президентского срока.

Американский политик отметила, что приоритетом страны на данный момент является оказание экономической, гуманитарной и военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовят законопроект о возвращении Украины к границам 1991 года.
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