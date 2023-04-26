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Ритуальная деревянная маска 1800 летней давности обнаружена во время раскопок в Японии

Происшествия
Ритуальная деревянная маска 1800 летней давности обнаружена во время раскопок в Японии

Редкую деревянную маску, возраст которой равен примерно 1800 годам обнаружили в Японии. Это уже третья подобная находка, найденная учеными, сообщает Panet Today.

Изделие из кедрового дерева находилось в паводковых отложениях на глубине почти в три метра. Его длина достигает 30 см, а ширина 18 см. При раскопках вместе с маской были обнаружены деревянное ведро и обгоревшая мотыга.

«Я считаю, что маска представляла собой «дух головы», который, как считалось, был богом в форме человека и олицетворял власть Окими», — объяснил директор исследовательского центра Каори Терасава.

Эксперты считают, что маска использовалась для выставок на фестивалях. Для ношения она слишком тяжелая. Она могла быть задействована в церемониальных ритуалах во время сельскохозяйственных праздников.

Ранее сообщалось, что геологи провели расследования и нашли секретный ингредиент в невероятно прочной штукатурке древних Майя, благодаря которой многие постройки племени сохранились до наших дней.
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