Ритуальная деревянная маска 1800 летней давности обнаружена во время раскопок в Японии

Редкую деревянную маску, возраст которой равен примерно 1800 годам обнаружили в Японии. Это уже третья подобная находка, найденная учеными, сообщает Panet Today.
Изделие из кедрового дерева находилось в паводковых отложениях на глубине почти в три метра. Его длина достигает 30 см, а ширина 18 см. При раскопках вместе с маской были обнаружены деревянное ведро и обгоревшая мотыга.
«Я считаю, что маска представляла собой «дух головы», который, как считалось, был богом в форме человека и олицетворял власть Окими», — объяснил директор исследовательского центра Каори Терасава.
Эксперты считают, что маска использовалась для выставок на фестивалях. Для ношения она слишком тяжелая. Она могла быть задействована в церемониальных ритуалах во время сельскохозяйственных праздников.
Ранее сообщалось, что геологи провели расследования и нашли секретный ингредиент в невероятно прочной штукатурке древних Майя, благодаря которой многие постройки племени сохранились до наших дней.