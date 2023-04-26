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Пожизненное за госизмену: Совет Федерации рассмотрит 50 законопроектов на заседании 26 апреля

Общество
Пожизненное за госизмену: Совет Федерации рассмотрит 50 законопроектов на заседании 26 апреля

50 законопроектов, среди которых и закон о пожизненном сроке лишения свободы за государственную измену, будут рассмотрены Федеральным собранием в среду, сообщает ТАСС.

В частности, законодатели обсудят ужесточение наказания за террористическую деятельность и закон о гражданстве. Ограничения, связанные с продажей вейпов, в том числе и без содержания никотина, также будут рассмотрены. В случае принятия законопроекта, их запретят продавать детям.

Кроме того, на заседании может быть одобрено увеличение штрафов за вовлечение несовершеннолетних в курение, продажу им табачной продукции, кальянов и устройств для потребления никотина.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе 16 мая в первом чтении могут принять законопроект, который позволит региональным властям усыплять бездомных собак, нападающих на людей.
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