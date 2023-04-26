Пожизненное за госизмену: Совет Федерации рассмотрит 50 законопроектов на заседании 26 апреля

В частности, законодатели обсудят ужесточение наказания за террористическую деятельность и закон о гражданстве. Ограничения, связанные с продажей вейпов, в том числе и без содержания никотина, также будут рассмотрены. В случае принятия законопроекта, их запретят продавать детям.