Представитель МИД РФ Мария Захарова оценила свою персональную страницу на сайте Госдепа США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на опубликованную Госдепартаментом США «биографию» о ней, пишут «Известия».
Захарова утверждает, что американский Госдеп преднамеренно распространяет ложную информацию про нее. По словам дипломата, она единственный руководитель пресс-службы министерства иностранных дел в мире, чьи персональные данные размещены на сайтах внешнеполитических ведомств России и США.
Представитель МИД РФ обратила внимание на то, что на работу по созданию ее личной страницы на сайте Госдепа Соединенные Штаты потратили сумму, исчисляемую в миллионах долларов.
«Не поверите, я пропагандирую российскую внешнюю политику. Согласитесь, вывод на все 120 миллионов», — высказалась Захарова.
В статье она опровергла недостоверные сведения о себе и призвала американское ведомство вспомнить про «настоящую ложь» в дипломатии. Захарова привела пример со знаменитой пробиркой, в которой якобы находилось биологическое оружие Колина Пауэлла.
Ранее сообщалось, что власти США должны понести ответственность за конфликт, который Украина хочет сделать глобальным.