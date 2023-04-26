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Представитель МИД РФ Мария Захарова оценила свою персональную страницу на сайте Госдепа США

Политика
Представитель МИД РФ Мария Захарова оценила свою персональную страницу на сайте Госдепа США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на опубликованную Госдепартаментом США «биографию» о ней, пишут «Известия».

Захарова утверждает, что американский Госдеп преднамеренно распространяет ложную информацию про нее. По словам дипломата, она единственный руководитель пресс-службы министерства иностранных дел в мире, чьи персональные данные размещены на сайтах внешнеполитических ведомств России и США.

Представитель МИД РФ обратила внимание на то, что на работу по созданию ее личной страницы на сайте Госдепа Соединенные Штаты потратили сумму, исчисляемую в миллионах долларов.

«Не поверите, я пропагандирую российскую внешнюю политику. Согласитесь, вывод на все 120 миллионов», — высказалась Захарова.

В статье она опровергла недостоверные сведения о себе и призвала американское ведомство вспомнить про «настоящую ложь» в дипломатии. Захарова привела пример со знаменитой пробиркой, в которой якобы находилось биологическое оружие Колина Пауэлла.

Ранее сообщалось, что власти США должны понести ответственность за конфликт, который Украина хочет сделать глобальным.
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