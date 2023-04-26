Связь с японским лунным аппаратом Hakuto-R прервалась в десяти метрах от Луны

Японский модуль Hakuto-R во время посадки на Луне потерял сообщение с центром управления. В момент, когда аппарат приблизился к поверхности Луны, связь с ним прервалась. Об этом пишет эмиратская газета Khaleej Times.
Известно, что связь с посадочным модулем, внутри которого находился арабский луноход «Рашид», прервалась на расстоянии 10 метров от Луны.
Центр управления не смог подтвердить, удалось ли высадить японский аппарат. Отмечается, что инженеры ведут расследование и выясняют, где находится модуль.
Ранее сообщалось, что ученые из России нашли способ безопасной посадки летательных аппаратов на Луну.