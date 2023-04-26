Пожар в Сосьве уничтожил прибыльное деревообрабатывающее предприятие

По данным источника ФАН, пилорама принадлежит ООО «Урал оптлес», является довольно прибыльным предприятием. У организации заключены государственные контракты на сумму более 4 миллионов рублей. Оно занималось поставкой древесины в том числе и в колонию, которая располагается в этом поселке.