Пожар в Сосьве уничтожил прибыльное деревообрабатывающее предприятие

Пожар в уральском поселке Сосьва, по наиболее вероятной версии, начался на пилораме, после чего ветер разнес огонь на территорию населенного пункта.
По данным источника ФАН, пилорама принадлежит ООО «Урал оптлес», является довольно прибыльным предприятием. У организации заключены государственные контракты на сумму более 4 миллионов рублей. Оно занималось поставкой древесины в том числе и в колонию, которая располагается в этом поселке.
Ранее стало известно, что распространения огня пока удается избежать. Спасатели пытаются бороться за каждый дом, но ситуация остается очень сложной, пострадать от пожара может до половины всех жилых построек