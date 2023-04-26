Психолог Александр Венгер рассказал, как дать отпор телефонным мошенникам

Доктор психологических наук Александр Венгер в беседе с iReactor сообщил, что мошенники могут менять свои схемы, и посоветовал не вступать с ними в контакт.
Мошенники часто запугивают граждан, утверждая, что снимут с их счетов все деньги. Также они звонят обычным людям и представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков.
Эксперт объяснил, что у россиян при входящем звонке срабатывает очень устойчивая привычка — разговаривать с собеседником, а не прерывать связь. От этой привычки следует избавиться, чтобы перестать вестись на уловки злоумышленников, считает Венгер.
Ранее стало известно, что Петербургские мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и отдать им 7,5 млн рублей.