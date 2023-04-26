Пожар может уничтожить половину поселка Сосьва на Урале

Сотрудники МЧС продолжают тушить мощный пожар в поселке Сосьва на Урале. Из зоны бедствия эвакуировали более 600 человек.
По данным источника ФАН в экстренных службах региона, в настоящий момент порывы ветра стихли, он достигает не более 10 метров в секунду, ранее был в два раза сильнее.
Распространения огня пока удается избежать. Спасатели пытаются бороться за каждый дом, но ситуация остается очень сложной, пострадать от пожара может до половины всех жилых построек в Сосьве.
Ранее стало известно, что более 600 жителей пришлось эвакуировать из зоны бедствия. Они разместились у родственников в соседних населенных пунктах.