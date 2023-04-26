«Аль-Каида» и другие — они щеки надувают, они много лет уже очень слабы и не способны ни на кого нападать — Пригожин

Боевики из «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) и «Аль-Каиды»✱ (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) давно очень слабы и не способны организовывать успешные нападения. Такое заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Он ответил на запрос международного информационного агентства «Франс-Пресс». Журналисты попросили прокомментировать атаку на базу малийской армии в аэропорту города Севаре, которая произошла 22 апреля. Недавно за это нападение ответственность взяла вооруженная группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам✱ валь-Муслимин» (запрещенная в РФ террористическая организация), которая называет себя официальным отделением «Аль-Каиды» в Мали.
По утверждению террористов, во время нападения якобы были убиты бойцы ЧВК «Вагнер» и солдаты малийской армии. Однако, по словам Пригожина, террористы просто «надувают щеки».
«"Джебхат ан-Нусра"✱, "Аль-Каида" и другие организации — они щеки надувают, они много лет уже очень слабы и не способны ни на кого нападать. А вот со стороны террористов, насколько мне известно, большое количество погибших. Малийская армия контролирует Мали великолепно», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Он добавил, что по поводу Севаре информацию нужно уточнять у малийской армии, как у официальной стороны. Однако, по данным Пригожина, никто, кроме террористов, на Севаре не пострадал.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация