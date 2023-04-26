«Аль-Каида» и другие — они щеки надувают, они много лет уже очень слабы и не способны ни на кого нападать — Пригожин

Он ответил на запрос международного информационного агентства «Франс-Пресс». Журналисты попросили прокомментировать атаку на базу малийской армии в аэропорту города Севаре, которая произошла 22 апреля. Недавно за это нападение ответственность взяла вооруженная группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам✱ валь-Муслимин» (запрещенная в РФ террористическая организация), которая называет себя официальным отделением «Аль-Каиды» в Мали.