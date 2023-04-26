Источник ФАН назвал наиболее вероятную причину пожара в Сосьве

Источник ФАН в экстренных службах региона рассказал, что наиболее вероятной версией возгорания называют пожар на пилораме, которая находилась на пустыре. Предполагается, что огонь пошел именно оттуда: при работе возникла искра. Распространению «помог» сильный ветер и большое количество сухой травы, которая вспыхнула как спичка.