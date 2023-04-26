Источник ФАН назвал наиболее вероятную причину пожара в Сосьве

В поселке Сосьва продолжается пожар. В настоящий момент известно об одном погибшем, почти 100 домов повреждены огнем.
Источник ФАН в экстренных службах региона рассказал, что наиболее вероятной версией возгорания называют пожар на пилораме, которая находилась на пустыре. Предполагается, что огонь пошел именно оттуда: при работе возникла искра. Распространению «помог» сильный ветер и большое количество сухой травы, которая вспыхнула как спичка.
Ранее стало известно, что спасатели эвакуировали более 600 жителей, но в пункты временного размещения из никто не стал обращаться, они разъехались по родственникам в соседние села и города.