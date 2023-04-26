Российские теннисисты подписали декларации нейтральности для участия в Уимблдонском турнире

Российские и белорусские теннисисты подписали декларации для участия в Уимблдонском турнире, которые позволяют выступать спортсменам в качестве нейтральных игроков. Об этом сообщает издание Reuters.
«Мы выслушали отзывы спортсменов за прошлый год, и они сказали, что хотели бы иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что они подписываются», — прокомментировала Салли Болтон, исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC).
Болтон отметила, что российские и белорусские спортсмены могут подать заявление на участие до конца установленного срока, если полностью согласны со всеми условиями декларации.
Документ предполагает участие спортсменов в качестве нейтральных игроков. Также они не должны выступать с заявлением по поводу проводимой спецоперации. Имена спортсменов, подписавших декларации, не уточняются.
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