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Российские теннисисты подписали декларации нейтральности для участия в Уимблдонском турнире

Спорт
Российские теннисисты подписали декларации нейтральности для участия в Уимблдонском турнире

Российские и белорусские теннисисты подписали декларации для участия в Уимблдонском турнире, которые позволяют выступать спортсменам в качестве нейтральных игроков. Об этом сообщает издание Reuters.

«Мы выслушали отзывы спортсменов за прошлый год, и они сказали, что хотели бы иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что они подписываются», — прокомментировала Салли Болтон, исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC).

Болтон отметила, что российские и белорусские спортсмены могут подать заявление на участие до конца установленного срока, если полностью согласны со всеми условиями декларации.

Документ предполагает участие спортсменов в качестве нейтральных игроков. Также они не должны выступать с заявлением по поводу проводимой спецоперации. Имена спортсменов, подписавших декларации, не уточняются.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» хотят обратиться в правоохранительные органы из-за судейства в футбольном матче с «Пари НН».
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