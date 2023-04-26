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Победители конкурса «Видеопереворот» получили гранты на 100 миллионов рублей

ФАН-ТВ

«Видеопереворот» — это конкурс для IT-разработчиков. Его цель — создание отечественного видеосервиса, который не только заменит YouTube, но и превзойдет его своим функционалом и масштабностью. На конкурс было заявлено более 200 проектов.

Победители конкурса «Видеопереворот» получили гранты на 100 миллионов рублей

Новый современный видеохостинг должен превзойти по функционалу и масштабности популярный западный сервис. Справиться с этой амбициозной задачей предложили молодым IT-специалистам. Для этого предприниматель Евгений Пригожин организовал конкурс «Видеопереворот» с призовым фондом для участников в размере 100 миллионов рублей.

Победители конкурса «Видеопереворот» получили гранты на 100 миллионов рублей
«Целью инвестора в проведении этого конкурса было объединение IT-специалистов нашей страны, чтобы они не по отдельности где-то выступали со своими маленькими продуктами, а сделали что-то большое. Это могут быть коллаборации мини-проектов, которые в дальнейшем перетекут в большое российское IT-чудо», — рассказала проджект-менеджер технологического конкурса «Видеопереворот» Александра Молодцова.

Заявки на участие подали более 200 команд из разных регионов России. Талантливые разработчики предоставили свои проекты в семи категориях: от сбора, агрегации и хранения контента, а также его доставки и обработки, до создания нестандартных видеосервисов, поисковых систем и аналитики данных.

«Я создал сервис, который помогает глухонемым людям. Он нацелен на привлечение аудитории с ограниченными возможностями на видеохостинги», — рассказал один из участников конкурса Егор Царьков.

Компетентное жюри внимательно ознакомилось с каждым из представленных проектов и определило лауреатов. 21 победитель получил щедрое денежное вознаграждение от 500 тысяч до 18 миллионов рублей.

Победители конкурса «Видеопереворот» получили гранты на 100 миллионов рублей
«Безумно рады, что инвестиции начали направляться внутрь, даже в форматах раздачи грантов. Я думаю, что это не прямая инвестиция, а поддержка молодых российских разработчиков, которых раньше не было видно на поверхности. Разработок всегда в России было много, но они находились в тени крупных игроков», — отметил один из победителей, основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин.

Самый юный участник проекта, 16-летний Егор представил качественно спроектированную поисковую и рекомендательную систему. Парень стал победителем сразу в двух номинациях.

Победители конкурса «Видеопереворот» получили гранты на 100 миллионов рублей
«Я программирую с 13 лет, мой основной язык — это C#. Я сначала начинал делать игры, потом перешел на Web, сейчас в нем до сих пор нахожусь и мешаю это с нейронными сетями», — пояснил лауреат.

Грант в размере 12 миллионов рублей получили молодые IT-специалисты из команды Video 21. Буквально за месяц ребята создали альтернативный видеохостинг с нейросетевыми и улучшенными системами поиска.

Победители конкурса «Видеопереворот» получили гранты на 100 миллионов рублей
«Команда у нас трудилась из пяти человек. Больших наград, конечно, не ожидали. Нам казалось, что только второе или третье место сможем взять», — поделился эмоциями участник команды Виталий Грибенник.

После церемонии награждения участники конкурса «Видеопереворот» вместе с экспертной комиссией провели круглый стол, где «сверили часы» и обменялись взглядами на дальнейшее сотрудничество с целью создания отечественного многофункционального видеосервиса — современной платформы с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, развитым поиском, рекомендательными алгоритмами и системой доставки контента.

Победители конкурса «Видеопереворот» получили гранты на 100 миллионов рублей
«Когда Евгений Викторович Пригожин объявил о конкурсе на создание нового видеохостинга, я поняла, что обязана быть там. Я считаю, что наша новая платформа должна быть нацелена на реальный спрос не только в России, но и за рубежом. Потому что основные «мастодонты», Google, Meta✱, они нуждаются в достойной конкуренции. Я уверена, что Россия — это та страна, которая в 2023 году будет создавать инновации в IT-сфере», — уверена участница конкурса «Видеопереворот» Наталья Семенюк.
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