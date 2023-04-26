Победители конкурса «Видеопереворот» получили гранты на 100 миллионов рублей

«Видеопереворот» — это конкурс для IT-разработчиков. Его цель — создание отечественного видеосервиса, который не только заменит YouTube, но и превзойдет его своим функционалом и масштабностью. На конкурс было заявлено более 200 проектов.
Новый современный видеохостинг должен превзойти по функционалу и масштабности популярный западный сервис. Справиться с этой амбициозной задачей предложили молодым IT-специалистам. Для этого предприниматель Евгений Пригожин организовал конкурс «Видеопереворот» с призовым фондом для участников в размере 100 миллионов рублей.
«Целью инвестора в проведении этого конкурса было объединение IT-специалистов нашей страны, чтобы они не по отдельности где-то выступали со своими маленькими продуктами, а сделали что-то большое. Это могут быть коллаборации мини-проектов, которые в дальнейшем перетекут в большое российское IT-чудо», — рассказала проджект-менеджер технологического конкурса «Видеопереворот» Александра Молодцова.
Заявки на участие подали более 200 команд из разных регионов России. Талантливые разработчики предоставили свои проекты в семи категориях: от сбора, агрегации и хранения контента, а также его доставки и обработки, до создания нестандартных видеосервисов, поисковых систем и аналитики данных.
«Я создал сервис, который помогает глухонемым людям. Он нацелен на привлечение аудитории с ограниченными возможностями на видеохостинги», — рассказал один из участников конкурса Егор Царьков.
Компетентное жюри внимательно ознакомилось с каждым из представленных проектов и определило лауреатов. 21 победитель получил щедрое денежное вознаграждение от 500 тысяч до 18 миллионов рублей.
«Безумно рады, что инвестиции начали направляться внутрь, даже в форматах раздачи грантов. Я думаю, что это не прямая инвестиция, а поддержка молодых российских разработчиков, которых раньше не было видно на поверхности. Разработок всегда в России было много, но они находились в тени крупных игроков», — отметил один из победителей, основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин.
Самый юный участник проекта, 16-летний Егор представил качественно спроектированную поисковую и рекомендательную систему. Парень стал победителем сразу в двух номинациях.
«Я программирую с 13 лет, мой основной язык — это C#. Я сначала начинал делать игры, потом перешел на Web, сейчас в нем до сих пор нахожусь и мешаю это с нейронными сетями», — пояснил лауреат.
Грант в размере 12 миллионов рублей получили молодые IT-специалисты из команды Video 21. Буквально за месяц ребята создали альтернативный видеохостинг с нейросетевыми и улучшенными системами поиска.
«Команда у нас трудилась из пяти человек. Больших наград, конечно, не ожидали. Нам казалось, что только второе или третье место сможем взять», — поделился эмоциями участник команды Виталий Грибенник.
После церемонии награждения участники конкурса «Видеопереворот» вместе с экспертной комиссией провели круглый стол, где «сверили часы» и обменялись взглядами на дальнейшее сотрудничество с целью создания отечественного многофункционального видеосервиса — современной платформы с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, развитым поиском, рекомендательными алгоритмами и системой доставки контента.
«Когда Евгений Викторович Пригожин объявил о конкурсе на создание нового видеохостинга, я поняла, что обязана быть там. Я считаю, что наша новая платформа должна быть нацелена на реальный спрос не только в России, но и за рубежом. Потому что основные «мастодонты», Google, Meta✱, они нуждаются в достойной конкуренции. Я уверена, что Россия — это та страна, которая в 2023 году будет создавать инновации в IT-сфере», — уверена участница конкурса «Видеопереворот» Наталья Семенюк.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму