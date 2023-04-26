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Более 600 человек эвакуировали из поселка Сосьва из-за пожара

Происшествия
Более 600 человек эвакуировали из поселка Сосьва из-за пожара

Мощный пожар, который продолжается в уральском поселке Сосьва пока не удается потушить. Более 600 жителей пришлось эвакуировать.

Источник ФАН в экстренных службах региона рассказал, что спасатели эвакуировали более 600 жителей, но в пункты временного размещения из никто не стал обращаться, они разъехались по родственникам в соседние села и города.

К слову, пока потушить огонь в поселке не удается. Причина - сильный порывистый ветер, большое количество сухой травы и отдаленность от источников водоснабжения.

Ранее ФАН сообщал, что в результате пожара один человек погиб, 92 строения повреждены огнем.
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