Более 600 человек эвакуировали из поселка Сосьва из-за пожара

Мощный пожар, который продолжается в уральском поселке Сосьва пока не удается потушить. Более 600 жителей пришлось эвакуировать.
Источник ФАН в экстренных службах региона рассказал, что спасатели эвакуировали более 600 жителей, но в пункты временного размещения из никто не стал обращаться, они разъехались по родственникам в соседние села и города.
К слову, пока потушить огонь в поселке не удается. Причина - сильный порывистый ветер, большое количество сухой травы и отдаленность от источников водоснабжения.
Ранее ФАН сообщал, что в результате пожара один человек погиб, 92 строения повреждены огнем.