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Соединенные Штаты готовят законопроект о возвращении Украины к границам 1991 года

Политика
Соединенные Штаты готовят законопроект о возвращении Украины к границам 1991 года

Члены палаты представителей Соединенных Штатов от Республиканской и Демократической партий готовят закон, который требует завершения украинского конфликта на Украине и ее возвращение к границам 1991 года. Об этом пишет Yahoo News.

Решение представят во вторник, документ позже будет рассмотрен комитетом по международным делам. В нем указывается, что Соединенные Штаты выступают за победу Украины и восстановление границ страны, которые существовали до 1991 года.

Законопроект был создан демократом Стивом Коэном и членом республиканской партии Джо Уилсоном. Оба выступают с призывами включить Украину в НАТО и требуют, чтобы Москва выплатила компенсацию Киеву.

Ранее издание Politico сообщало, что Украина сомневается в поддержке США целей Киева после утечки документов Пентагона.
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