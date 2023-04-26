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В Москве арестовали поджигателя иномарки директора благотворительной организации

Происшествия
В Москве арестовали поджигателя иномарки директора благотворительной организации

Московский суд заключил под сражу на 2 месяца правонарушителя, который поджог автомобиль директора благотворительного фонда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По информации ведомства, 27-летний мужчина обвиняется по статье «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба» (ч.2 ст. 167 УК РФ).

В результате преднамеренного поджога был поврежден еще один автомобиль стоимостью семь миллиардов рублей.

На данный момент обвиняемый заключен под стражу до 19 июня. Прокуратура региона контролирует расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль в центре Волгограда совершил наезд на пешехода.
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