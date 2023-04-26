В Москве арестовали поджигателя иномарки директора благотворительной организации

Московский суд заключил под сражу на 2 месяца правонарушителя, который поджог автомобиль директора благотворительного фонда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По информации ведомства, 27-летний мужчина обвиняется по статье «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба» (ч.2 ст. 167 УК РФ).
В результате преднамеренного поджога был поврежден еще один автомобиль стоимостью семь миллиардов рублей.
На данный момент обвиняемый заключен под стражу до 19 июня. Прокуратура региона контролирует расследование уголовного дела.
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