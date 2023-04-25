Причиной пожара в Свердловской области могло стать возгорание травы вблизи здания ФСИН

Причиной пожара в поселке Сосьва Свердловской области, в результате которого погиб один человек, могло стать возгорание травы. Об этом сообщил источник ФАН.
В тушении пожара в Свердловской области, который повредил почти сто строений, задействовано более 300 сотрудников МЧС.
По данным источника, причиной пожара могло стать возгорание травы вблизи учреждения ФСИН. С территории колонии были эвакуированы как минимум 200 заключенных, которые успели покинуть помещения.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области погиб один человек.