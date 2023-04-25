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Причиной пожара в Свердловской области могло стать возгорание травы вблизи здания ФСИН

Общество
Причиной пожара в Свердловской области могло стать возгорание травы вблизи здания ФСИН

Причиной пожара в поселке Сосьва Свердловской области, в результате которого погиб один человек, могло стать возгорание травы. Об этом сообщил источник ФАН.

В тушении пожара в Свердловской области, который повредил почти сто строений, задействовано более 300 сотрудников МЧС.

По данным источника, причиной пожара могло стать возгорание травы вблизи учреждения ФСИН. С территории колонии были эвакуированы как минимум 200 заключенных, которые успели покинуть помещения.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области погиб один человек.
Военкоры ФАН