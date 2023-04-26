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Биологическая опасность для мирных граждан возникла после захвата медицинской лаборатории в Судане

Происшествия
Биологическая опасность для мирных граждан возникла после захвата медицинской лаборатории в Судане

Спорадические бои в Судане продолжаются, несмотря на перемирие. После захвата лаборатории одной из сторон, возник риск биологической опасности сообщает Reuters.

«Всемирная организация здравоохранения заявила, что одна из воюющих сторон взяла под контроль национальное медицинское учреждение, где хранятся возбудители кори и холеры для вакцинации, и выгнала техников», — приводит агентство.

В лаборатории также находится крупный банк крови. Если до окончания трехдневного перемирия не будет найдена альтернатива военным действиям, то в опасности могут оказаться и гражданские лица.

Ранее сообщалось, что Марокко эвакуировало более 200 своих граждан из Судана в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
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