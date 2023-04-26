Глава МИД РФ Сергей Лавров: Великобритания должна осознать последствия от ракет с обедненным ураном для ВСУ

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в СБ ООН заявил, что Великобритания должна осознать ответственность за передачу украинским военным боеприпасов с обедненным ураном.
Российский дипломат отметил, что не верит в утверждения экспертов об отсутствии опасных веществ в снарядах с обедненным ураном. По его словам, множество людей, столкнувшихся с этим компонентом, имели проблемы со здоровьем.
«Кто бы там ни говорил, что он (обедненный уран — ред.) не является радиоактивным и не занесен в соответствующие списки МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии — ред.)», — подчеркнул дипломат.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговоры о третьей мировой войне.