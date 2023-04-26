Украинские власти изменили правила судоходства в Херсонской области

На подконтрольной Украине части Херсонской области гражданским судам запретили выходить на воду на лодках и иных самоходных средствах на время военного положения.
В Telegram-канале украинской администрации сообщили, что решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины.
Запрещено передвигаться по воде на всех видах плавсредств. Это спортивные, рыбацкие и развлекательные суда. Запрет не распространяется на суда сил обороны Украины и на суда специалистов, охраняющих украинские воды.
Приказ подписан главой военной администрации Александром Прокудиным и бригадным генералом Михаилом Драпатым. Ограничение введены до отмены военного положения в стране.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что имущество украинских олигархов будет национализировано.