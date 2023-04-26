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Раннее цветение сакуры привело жителей Петербурга в восторг

Общество
Раннее цветение сакуры привело жителей Петербурга в восторг

На Литейном проспекте не протолкнуться. Данный ажиотаж связан с ранним цветением сакуры. Люди делятся эмоциями и делают снимки на фоне яркого и привлекательного дерева.

В Петербурге после продолжительного тепла начало цвести дерево сакуры, что было неожиданно для жителей города, ведь в прошлом году вишня начала свое цветение лишь в середине мая. Петербуржцы не могли пройти мимо столь красивого растения и устроили с ним фотосессию, пишут «Невские Новости».

Ранее стало известно, что власти Петербурга выделят 26 млрд рублей на культурное развитие города.
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