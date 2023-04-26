Раннее цветение сакуры привело жителей Петербурга в восторг

В Петербурге после продолжительного тепла начало цвести дерево сакуры, что было неожиданно для жителей города, ведь в прошлом году вишня начала свое цветение лишь в середине мая. Петербуржцы не могли пройти мимо столь красивого растения и устроили с ним фотосессию, пишут «Невские Новости».