Раннее цветение сакуры привело жителей Петербурга в восторг

На Литейном проспекте не протолкнуться. Данный ажиотаж связан с ранним цветением сакуры. Люди делятся эмоциями и делают снимки на фоне яркого и привлекательного дерева.
В Петербурге после продолжительного тепла начало цвести дерево сакуры, что было неожиданно для жителей города, ведь в прошлом году вишня начала свое цветение лишь в середине мая. Петербуржцы не могли пройти мимо столь красивого растения и устроили с ним фотосессию, пишут «Невские Новости».
Ранее стало известно, что власти Петербурга выделят 26 млрд рублей на культурное развитие города.