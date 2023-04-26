Лондон начал полномасштабную эвакуацию своих граждан из Судана по воздушным путям через Кипр

Великобритания во вторник начала массовую эвакуацию своих граждан из Судана. Один рейс с британцами на борту уже вылетел из Хартума. Еще два рейса запланированы на ночь, сообщает Reuters.
«Первый рейс с британскими гражданами уже вылетел, сегодня вечером будут еще рейсы, и завтра у нас будет еще много рейсов», — рассказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Политик добавил, что Лондон готов взять на себя управление аэродромом и продолжить полеты при необходимости. При этом гарантии долгосрочной устойчивости используемого порта нет. Руководство Соединенного Королевства ищет дополнительные варианты для эвакуации граждан.
В министерстве иностранных дел Кипра сообщили о прибытии эвакуированных гражданских лиц на остров. На борту самолета было 40 подданных Британии.
Ранее сообщалось, что британские военнослужащие прибыли в Судан с разведывательной миссией, в то время как Лондон пытается разработать варианты для эвакуации своих граждан из Хартума.