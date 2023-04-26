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Лондон начал полномасштабную эвакуацию своих граждан из Судана по воздушным путям через Кипр

Политика
Лондон начал полномасштабную эвакуацию своих граждан из Судана по воздушным путям через Кипр

Великобритания во вторник начала массовую эвакуацию своих граждан из Судана. Один рейс с британцами на борту уже вылетел из Хартума. Еще два рейса запланированы на ночь, сообщает Reuters.

«Первый рейс с британскими гражданами уже вылетел, сегодня вечером будут еще рейсы, и завтра у нас будет еще много рейсов», — рассказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Политик добавил, что Лондон готов взять на себя управление аэродромом и продолжить полеты при необходимости. При этом гарантии долгосрочной устойчивости используемого порта нет. Руководство Соединенного Королевства ищет дополнительные варианты для эвакуации граждан.

В министерстве иностранных дел Кипра сообщили о прибытии эвакуированных гражданских лиц на остров. На борту самолета было 40 подданных Британии.

Ранее сообщалось, что британские военнослужащие прибыли в Судан с разведывательной миссией, в то время как Лондон пытается разработать варианты для эвакуации своих граждан из Хартума.
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