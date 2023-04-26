Потеряна связь с японским модулем Hakuto-R при посадке на Луну

Глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада заявил, что миссия по посадке на Луну японского модуля Hakuto-R оказалась под вопросом, так как во время операции была прервана связь. Об этом пишут «Известия».
«Мы должны признать, что мы не смогли совершить успешную посадку», — прокомментировал глава компании Ispace.
Позже, Такэси Хакамада добавил, что финальный статус мероприятия еще не подтвержден — признавать провал пока рано, но вероятность такого исхода велика. Компания опубликует полный отчет в среду, 26 апреля.
Ранее сообщалось, что японский модуль с луноходом ОАЭ на борту приступил к посадке на поверхность Луны.