Певец Сергей Лазарев поделился милыми кадрами с наследницей в День дочери

Девочка почти на каждом снимке сидит у папы на руках и обнимает певца. Артист покупает ей платья и делает прически. Подписчики пришли в восторг от столь милого поступка Лазарева и восхитилась красотой малышки, которая, по их мнению, очень похожа на отца.