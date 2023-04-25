Певец Сергей Лазарев поделился милыми кадрами с наследницей в День дочери

25 апреля в России отмечается День дочери, в честь чего певец Сергей Лазарев в личном блоге поделился милыми кадрами с четырехлетней наследницей Аней.
Девочка почти на каждом снимке сидит у папы на руках и обнимает певца. Артист покупает ей платья и делает прически. Подписчики пришли в восторг от столь милого поступка Лазарева и восхитилась красотой малышки, которая, по их мнению, очень похожа на отца.
Ранее стало известно, что Сергей Лазарев потерял бабушку Жанну Петровну. Женщине было 85 лет. Певец подчеркнул, что она была со стальным стержнем внутри.