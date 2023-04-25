Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговоры о третьей мировой войне

Российский дипломат Сергей Лавров отреагировал на рассуждения о наступлении третьей мировой войны.
«Мы живем на одной земле. Вот сейчас говорили про третью мировую войну. Ну кому это нужно?», — сказал министр в ходе пресс-конференции.
Глава МИД РФ также заявил, что западные политики, которые сейчас много говорят о неизбежности третьей мировой войны при победе России, все-таки будут «в здравом уме» и окажутся ответственными за свои слова.
Ранее Сергей Лавров назвал призывы Запада отказаться от деэскалации украинского конфликта «нечистоплотным приемом».