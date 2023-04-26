Певица Клава Кока рассказала о своем отношении к сексу «для здоровья»

Как сообщила девушка, у нее ни разу не было секса с человеком, к которому она не испытывала бы чувств или не состояла бы в отношениях. Певица подчеркнула, что подобная практика сейчас в тренде и она вовсе не против подобного, поскольку у всех людей разное либидо.