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Певица Клава Кока рассказала о своем отношении к сексу «для здоровья»

Шоу-бизнес
Певица Клава Кока рассказала о своем отношении к сексу «для здоровья»

Певица Клава Кока после вопроса об интимной связи «для здоровья» призналась, что никогда не занималась сексом с конкретной целью.

Как сообщила девушка, у нее ни разу не было секса с человеком, к которому она не испытывала бы чувств или не состояла бы в отношениях. Певица подчеркнула, что подобная практика сейчас в тренде и она вовсе не против подобного, поскольку у всех людей разное либидо.

Ранее сообщалось, что Клава Кока неожиданно и коренным образом сменила образ. Певица неоднократно отмечала, что любит быть яркой, экстравагантной и находиться в центре внимания публики.
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