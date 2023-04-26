Актер Стас Ярушин признался, что воспитывает детей методом «кнута и пряника»

Артист отметил, что если его дети вели себя не так, как было сказано, то они могли получить «по попе». Причем сила удара была такой, чтобы ребенок понимал, что так вести себя нельзя. При этом ему бы не хотелось, чтобы наследники брали с него пример в этом плане.