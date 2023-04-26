Актер Стас Ярушин признался, что воспитывает детей методом «кнута и пряника»

Актер Стас Ярушин рассказал в шоу Натальи Польской «Ваша Наташа», что в его семье метод «кнута и пряника» работал и помогал в воспитании детей.
Артист отметил, что если его дети вели себя не так, как было сказано, то они могли получить «по попе». Причем сила удара была такой, чтобы ребенок понимал, что так вести себя нельзя. При этом ему бы не хотелось, чтобы наследники брали с него пример в этом плане.
Психолог Виктория Дмитриева высказалась против любого насилия над ребенком, даже если это слабые шлепки. По мнению специалиста, если ребенок привыкнет к подобному методу воспитания, то в дальнейшем он, вероятно, не будет любить себя и начнет обесценивать свои действия.
Ранее стало известно, что домашнее насилие и стрельба в Орландо привели к смерти трех взрослых и одного ребенка.