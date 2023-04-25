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Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Британию осознать последствия передачи Киеву ракет с обедненным ураном

Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Британию осознать последствия передачи Киеву ракет с обедненным ураном

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал поставки Великобританией снарядов для Вооруженных сил Украины, которые содержат обедненный уран.

Лавров отметил, что мнение экспертов о об отсутствии радиоактивных веществ в снарядах с обедненным ураном не соответствует действительности. По его словам, у множества людей, столкнувшихся с этим компонентом, возникали проблемы со здоровьем.

«Кто бы там ни говорил, что он не является радиоактивным и не занесен в соответствующие списки МАГАТЭ, есть не списки, а есть факты и интервью с людьми, которые пострадали…» — отметил дипломат.

Он призвал Великобританию начать осознавать возможные последствия передачи Киеву снарядов с обедненным ураном.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в политике двойных стандартов.
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