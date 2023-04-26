Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Хоккеисты «Ак Барса» на своем стадионе в Казани обыграли ЦСКА со счетом 2:1

Хоккеисты «Ак Барса» на своем стадионе в Казани обыграли ЦСКА со счетом 2:1

Хоккейная команда «Ак Барс» в домашней встрече с ЦСКА в Казани одержала победу со счетом 2:1. Пятый матч финальной серии плей-офф КХЛ состоялся на стадионе «Татнефть-Арена».

Первая шайба была забита хоккеистом московской команды Прохором Полтаповым на 20 минуте матча. «Ак Барсу» удалось сравнять счет на 30 минуте благодаря голу хоккеиста Александра Радулова с подачи Вадима Шипачева.

Во время третьего периода на 53 минуте спортсмен «Ак Барса» Станислав Галиев забил финальную шайбу в ворота ЦСКА и принес победу своей команде.

Ранее сообщалось, что столичный хоккейный клуб ЦСКА выиграл у казанского «Ак Барса» в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
хоккей ак барс цска матч КХЛ
Военкоры ФАН