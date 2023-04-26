Хоккеисты «Ак Барса» на своем стадионе в Казани обыграли ЦСКА со счетом 2:1

Хоккейная команда «Ак Барс» в домашней встрече с ЦСКА в Казани одержала победу со счетом 2:1. Пятый матч финальной серии плей-офф КХЛ состоялся на стадионе «Татнефть-Арена».
Первая шайба была забита хоккеистом московской команды Прохором Полтаповым на 20 минуте матча. «Ак Барсу» удалось сравнять счет на 30 минуте благодаря голу хоккеиста Александра Радулова с подачи Вадима Шипачева.
Во время третьего периода на 53 минуте спортсмен «Ак Барса» Станислав Галиев забил финальную шайбу в ворота ЦСКА и принес победу своей команде.
Ранее сообщалось, что столичный хоккейный клуб ЦСКА выиграл у казанского «Ак Барса» в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.