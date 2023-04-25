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Глава МИД России Сергей Лавров назвал целью ЕС присоединение новых «бесхозных» территорий

Политика
Глава МИД России Сергей Лавров назвал целью ЕС присоединение новых «бесхозных» территорий

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН, который прошел в Нью-Йорке, заявил, что Евросоюз хочет заполучить новые территории.

Подтверждением данного обоснования Лавров счел возможное вступление Украины в Евросоюз, которое, по его словам, также докажет, что происходящие в мире события являются частью международной игры.

«Тогда Евросоюз просто докажет, что это все не про соответствие критериям, а чисто геополитическая игра — затащить к себе побольше территорий, которые остались или останутся бесхозными», — прокомментировал глава МИД РФ.

Ране глава МИД России Сергей Лавров дал характеристику заявлениям западных коллег о переговорах Москвы и Киева.
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