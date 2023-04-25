Глава МИД России Сергей Лавров назвал целью ЕС присоединение новых «бесхозных» территорий

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН, который прошел в Нью-Йорке, заявил, что Евросоюз хочет заполучить новые территории.
Подтверждением данного обоснования Лавров счел возможное вступление Украины в Евросоюз, которое, по его словам, также докажет, что происходящие в мире события являются частью международной игры.
«Тогда Евросоюз просто докажет, что это все не про соответствие критериям, а чисто геополитическая игра — затащить к себе побольше территорий, которые остались или останутся бесхозными», — прокомментировал глава МИД РФ.
Ране глава МИД России Сергей Лавров дал характеристику заявлениям западных коллег о переговорах Москвы и Киева.