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Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин обсудили важные вопросы международного характера

Политика
Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин обсудили важные вопросы международного характера

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале о встрече с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Кадыров рассказал, что обсуждались «очень горячие» международные вопросы. В частности, была затронута тема запретов, выставленных им США и Канадой.

«Небольшая часть разговора была посвящена санкциям Запада в отношении нас обоих. Долго смеялись над этим абсурдом», — отметил Кадыров.

Кадыров назвал Пригожина «дорогим братом» и подчеркнул, что им всегда есть о чем поговорить благодаря схожим интересам и единой цели.

Ранее Евгений Пригожин рассказал о действиях ЧВК «Вагнер» в зоне боевых действий.
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