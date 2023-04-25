Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин обсудили важные вопросы международного характера

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале о встрече с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
Кадыров рассказал, что обсуждались «очень горячие» международные вопросы. В частности, была затронута тема запретов, выставленных им США и Канадой.
«Небольшая часть разговора была посвящена санкциям Запада в отношении нас обоих. Долго смеялись над этим абсурдом», — отметил Кадыров.
Кадыров назвал Пригожина «дорогим братом» и подчеркнул, что им всегда есть о чем поговорить благодаря схожим интересам и единой цели.
Ранее Евгений Пригожин рассказал о действиях ЧВК «Вагнер» в зоне боевых действий.