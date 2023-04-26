Рэпер Джиган и Оксана Самойлова публично сообщили о своем воссоединении

Все подписчики рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой понимали, что между парой что-то произошло, хоть открыто о конфликте никто и не говорил. Но сегодня пара заявила о воссоединении, передает teleprogramma.pro.
25 апреля супруги опубликовали видео в своих социальных сетях видео. На нем пара рассказывает о своем воссоединении. Как сказала в данном видео Оксана Самойлова, они вовсе не идеальная пара. Также звезда поделилась, что супруги уже дважды чуть не развелись, но все равно продолжают жить вместе.
Подписчики разделились на два лагеря. Одни рады, что супруги вновь вместе и поздравляют их от всего сердца. Но кто-то до сих пор уверен, что расставание пары было лишь пиаром.
Ранее Оксана Самойлова довела своего маленького сына до слез из-за отказа ему в женитьбе.