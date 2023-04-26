Рэпер Джиган и Оксана Самойлова публично сообщили о своем воссоединении

25 апреля супруги опубликовали видео в своих социальных сетях видео. На нем пара рассказывает о своем воссоединении. Как сказала в данном видео Оксана Самойлова, они вовсе не идеальная пара. Также звезда поделилась, что супруги уже дважды чуть не развелись, но все равно продолжают жить вместе.