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Нижегородская область и Китай планируют начать плодотворное сотрудничество в сфере туризма

Общество
Нижегородская область и Китай планируют начать плодотворное сотрудничество в сфере туризма

Нижегородская область и Китай собираются сотрудничать в сфере туризма. Об этом сообщил губернатор региона Олег Беркович, передает телеканал RT.

Как рассказал Беркович, в Нижнем Новгороде создают все необходимые условия, чтобы достойно принять гостей из Китая. Например, открыты специализированные «Горьковские маршруты», которые полюбились китайским туристам.

«Потом будем подключаться к программам Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы вместе работать с китайским рынком», — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что Китай разрешил въезд в страну иностранным туристическим группам.
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