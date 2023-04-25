Нижегородская область и Китай планируют начать плодотворное сотрудничество в сфере туризма

Нижегородская область и Китай собираются сотрудничать в сфере туризма. Об этом сообщил губернатор региона Олег Беркович, передает телеканал RT.
Как рассказал Беркович, в Нижнем Новгороде создают все необходимые условия, чтобы достойно принять гостей из Китая. Например, открыты специализированные «Горьковские маршруты», которые полюбились китайским туристам.
«Потом будем подключаться к программам Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы вместе работать с китайским рынком», — сказал глава региона.
Ранее сообщалось, что Китай разрешил въезд в страну иностранным туристическим группам.