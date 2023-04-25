Глава МИД России Сергей Лавров считает шизофренической логику западных коллег о переговорах Москвы и Киева

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал характеристику заявлению Запада о переговорах Москвы и Киева. Считается, что диалог России и Украины может состояться только после успешного контрнаступления. Лавров назвал подобные рассуждения шизофренией.
«Наши цели (на Украине. — Прим. ред.) мы очень ясно и честно изложили. А вот какая цель у США, у НАТО, у Евросоюза?» — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.
По его мнению, бессмысленно накачивать Украину оружием, а потом просить Владимира Зеленского начать переговоры.
Как уточнил дипломат, Россия стремится к безопасности. Чтобы с территории Украины не исходила угроза, которая копилась там годами.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не дал ответ на вопрос о зерновой сделке.