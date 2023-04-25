Будапешт продолжит запрет на импорт зерна из Украины до конца года

Министр сельского хозяйства Венгрии Ишван Надь заявил, что государство не откажется от запрета на импорт украинского зерна и сельхозпродукции.
«Мы хотим сохранить запрет на импорт до конца года, чтобы решить проблему потерь, понесенных фермерами», — рассказал Надь.
Политик отметил, что Венгрия планирует обеспечить финансовую поддержку работникам сельскохозяйственной сферы. Будапешт, по его словам, будет настаивать, чтобы Еврокомиссия выступила беспристрастно и позволила венгерским фермерам тоже извлечь выгоду.
Надь планирует предложить Европейской комиссии предоставить помощь по транспортировке украинской сельхоз продукции туда, где она принесет пользу и не нарушит рынок стран ЕС.
Ранее сообщалось, что Венгрия решила ужесточить контроль за транзитными перевозками зерна с территории Украины.