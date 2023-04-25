Будапешт продолжит запрет на импорт зерна из Украины до конца года

Политик отметил, что Венгрия планирует обеспечить финансовую поддержку работникам сельскохозяйственной сферы. Будапешт, по его словам, будет настаивать, чтобы Еврокомиссия выступила беспристрастно и позволила венгерским фермерам тоже извлечь выгоду.