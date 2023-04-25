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Будапешт продолжит запрет на импорт зерна из Украины до конца года

Политика
Будапешт продолжит запрет на импорт зерна из Украины до конца года

Министр сельского хозяйства Венгрии Ишван Надь заявил, что государство не откажется от запрета на импорт украинского зерна и сельхозпродукции.

«Мы хотим сохранить запрет на импорт до конца года, чтобы решить проблему потерь, понесенных фермерами», — рассказал Надь.

Политик отметил, что Венгрия планирует обеспечить финансовую поддержку работникам сельскохозяйственной сферы. Будапешт, по его словам, будет настаивать, чтобы Еврокомиссия выступила беспристрастно и позволила венгерским фермерам тоже извлечь выгоду.

Надь планирует предложить Европейской комиссии предоставить помощь по транспортировке украинской сельхоз продукции туда, где она принесет пользу и не нарушит рынок стран ЕС.

Ранее сообщалось, что Венгрия решила ужесточить контроль за транзитными перевозками зерна с территории Украины.
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