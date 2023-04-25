В веб-версии социальной сети ЯRUS появились новые функции для авторов

Удобство и проста публикаций: российская соцсеть ЯRUS представила обновленную версию веб-сайта. Что конкретно изменилось в веб-версии ЯRUS и как это поможет блогерам?
В новом обновлении веб-версии ЯRUS доступны полезные инструменты для блогеров, писателей, SMM-специалистов и маркетологов — функция отложенного постинга и черновики в персональных лентах*.
*персональные ленты — это тематические блоги соцсети ЯRUS. Каждый автор может создавать блоги на любимые темы и публиковать различные типы контента: от писательских заметок до влогов с кулинарными шедеврами собственного приготовления.
Пользователи веб-версии ЯRUS давно ждали возможность создавать отложенные публикации. Теперь планировать тексты стало проще: рядом с кнопкой «Отправить» в веб-версии ЯRUS доступно меню настроек. Оно позволяет отправить запись в черновик или назначить дату и время выхода материала. Пост автоматически публикуется в заданный для него срок.
В ближайшее время в веб-версии ЯRUS также появятся новая Главная лента и возможность создавать закрытые блоги. А аудиторию мобильного приложения ЯRUS ждут еще более полезные инструменты для упрощения заработка в соцсети.
Кроссконтетная платформа ЯRUS объединяет различные сервисы без рекламы: новости, музыку, события, видео, сюжеты и мини-приложения. Более 11 миллионов пользователей ЯRUS создают уникальный контент, управляют своими блогами и персонализируют ленту в соответствии с личными предпочтениями.