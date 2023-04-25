В веб-версии социальной сети ЯRUS появились новые функции для авторов

Пользователи веб-версии ЯRUS давно ждали возможность создавать отложенные публикации. Теперь планировать тексты стало проще: рядом с кнопкой «Отправить» в веб-версии ЯRUS доступно меню настроек. Оно позволяет отправить запись в черновик или назначить дату и время выхода материала. Пост автоматически публикуется в заданный для него срок.