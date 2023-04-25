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Воюющие на стороне ВСУ латиноамериканские наемники показали свои позиции в зоне СВО

Украина
Воюющие на стороне ВСУ латиноамериканские наемники показали свои позиции в зоне СВО

Латиноамериканские наемники, которые поддерживают украинских военных, показали на видеозаписи свое местоположение в зоне проведения российской специальной военной операции. Соответствующими кадрами поделился Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Журналисты отметили, что испаноязычные боевики из стран третьего мира сражаются на стороне Украины.

На опубликованной видеозаписи четверо мужчин на камеру передают приветы на испанском языке. Затем фокус камеры смещается в сторону вооружения.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о серьезных потерях в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказывающих сопротивление наступательным действиям на западе Бахмута.
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Военкоры ФАН