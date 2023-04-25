«ВСУ несут большие потери»: бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о развитии ситуации в Бахмуте

Военкор ФАН Александр Симонов показал, как идут бои за западные районы Бахмута.
В настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают оказывать серьезное сопротивление наступающим подразделениям ЧВК «Вагнер». Основные сражения сейчас развернулись за войсковую часть и частный сектор на западе Бахмута (Артемовска).
Армия киевского режима старается отбить утраченные позиции, но безуспешно. Штурмовики «оркестра» сообщают, что ВСУ несут значительные потери. Например, из подразделения в 100 человек остается не более 30, и оно сразу сменяется другим.
«Вчера с их стороны был очень большой накат, они понесли серьезные потери. Всю ночь вытаскивали своих 200-х, 300-х и подбитую технику, лезли несколько раз. Это было все в воинской части, где идут бои. Мы отбили нормально», — рассказал один из «вагнеровцев».
Поддержку штурмовым группам музыкантов оказывают расчеты ПТУР, чья работа по украинским позициям попала на кадры нашего корреспондента.
Также стоит отметить, что ВСУ продолжают стягивать к Бахмуту новые подразделения. В последние дни отмечается возросшая плотность артиллерийского, минометного и танкового огня противника. Тем не менее «музыканты» продолжают зачистку города.