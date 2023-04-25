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Генсекретарь ООН Гутерриш обсудит с госсекретарем США Блинкеном конфликт на Украине

Политика
Генсекретарь ООН Гутерриш обсудит с госсекретарем США Блинкеном конфликт на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудит с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном ситуацию на Украине. Об этом сообщили в офисе всемирной организации.

Отмечается, что поездка Гутерриша была запланирована заранее и не связана с переговорами с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча пройдет в среду, 26 апреля в Вашингтоне.

Напомним, предметом разговора Лаврова и Гутерриша стал украинский кризис. Кроме того, глава МИД РФ указал Блинкену на отсутствие сдвигов в зерновой сделке.

Ранее Washington Post сообщал, что Генсек ООН Антониу Гутерреш был «очень взбешен» после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским Зеленским.
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