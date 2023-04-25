«Очень приятно, царь!»: топ-5 главных ролей в жизни Юрия Яковлева

Юрий Яковлев известен как выдающийся актер театра и кино XX века. 25 апреля знаменитому артисту могло бы исполниться 95 лет. В честь дня его рождения ФАН публикует топ его самых ярких ролей и образов.
Юрия Яковлева заслуженно считали одним из самых популярных артистов Советского Союза. Народный артист СССР, лауреат многочисленных престижных премий и наград, он был любимцем публики и коллег. На его счету более 150 ролей в театре и кино. Эта цифра не просто велика, она колоссальна.
При том, каждая роль Яковлева является уникальной. И обычные зрители, и профессиональные критики многократно отмечали не только обаяние и врожденную интеллигентность актера, но и его профессионализм, умение меняться. Последнее особенно бросается в глаза, если актер играет в одном фильме две роли. Не всем выпадает такое испытание, но Яковлеву — выпало, и справился он с этим блестяще.
Речь, конечно же, идет о знаменитой картине Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
«Иван Васильевич меняет профессию», 1973
Пожалуй, надо начать с «классики», или с самого популярного кино. Уже в год выхода фильм заслужил звание лидера кинопроката: за год его посмотрело свыше 60 миллионов зрителей. Комедия славилась не только яркими образами и меткими смешными цитатами. Много было сказано и о сложности съемок и подбора актеров.
Перед тем, как утвердить на главную роль Яковлева, Гайдай отсмотрел множество выдающихся актеров. Ивана Васильевича хотели сыграть такие звезды, как Евгений Евстигнеев, Евгений Лебедев, Георгий Вицин, Владимир Этуш и многие другие. Впрочем, Гайдаем роль писалась вообще для Юрия Никулина, который сразу от нее отказался. В результате остановились на Яковлеве.
Сложность роли, как знают многие, была в том, что артист сыграл сразу двоих: царя Ивана Грозного и обычного гражданина, управдома, Ивана Буншу.
После одинаковых «Иванов Васильевичей» Яковлеву довелось сыграть в еще одной «иронии судьбы».
«Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975
На смену яркой комедии пришла драматическая и даже трагическая роль Ипполита, которая, однако, была сыграна с иронией, юмором и виртуозным шармом.
Пожалуй, фильм Эльдара Рязанова о том, как простодушный и немного нерасторопный Лукашин перепутал квартиры в Москве и Ленинграде, знал весь СССР. И зрителю полюбились не только главные герои. На фоне мужской роли Лукашина, которую блестяще исполнил Андрей Мягков, Ипполит казался особенно мужественным и статным и, конечно, привлекал мечты бесчисленного числа советских зрительниц.
По сценарию жених главной героини Нади, готовый сделать возлюбленной предложение, вдруг обнаруживает в ее квартире неизвестного мужчину. Далее разворачивается настоящая драма, которую, надо сказать, Яковлев прожил очень точно и честно.
Зритель видит всю глубину страстей в душе актера, которая, в отличие от яркой комедии Гайдая, оттеняет новые грани мастерства артиста. Впрочем, без юмора не обошлось и здесь: ту же Ипполитовскую фразу «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» до сих пор помнит и активно цитирует вся страна.
«Анна Каренина», 1967
Несколькими годами ранее актер появился в картине режиссера Александра Зархи во второстепенной роли. Артист сыграл Стиву, обаятельного брата несчастной Анны Карениной. Безответственный и инфантильный, он идеально соответствовал своему толстовскому прототипу. Впрочем, по мнению критиков, эта экранизация знаменитого романа стала лучшей из тех, что мы имеем на сегодняшний день.
Образ притягательного повесы вел Яковлева сквозь весь его актерский путь, и здесь актер вошел в роль идеально. Может быть, ему помогало и то, что ему нравился персонаж: как Яковлев отзывался позднее, это была одна из самых любимых его ролей.
«Гусарская баллада», 1962 год
Одна из самых известных комедий комедий Эльдара Рязанова и ролей Яковлева. Здесь ему предстояло сыграть колоритного и известного персонажа — поручика Ржевского, который заочно помолвлен на легкомысленной девушке. Невеста вовсе не собирается замуж, а вместо этого уходит на войну с Наполеоном.
Роль поручика-ловеласа сделала Яковлева настоящей звездой. Ему удалось раскрыться как комедийному актеру, а заодно прославить и Ржевского, ставшего героем бесчисленных анекдотов, цитируемых до сих пор. Именно с этого фильма началось многолетнее сотрудничество актера с Эльдаром Рязановым, в фильмах которого он еще не раз появится.
«Поручик Ржевский стал как бы реальным лицом — о нем есть анекдоты, как о Чапаеве, а недавно в Ржеве даже решили поставить ему памятник», — говорил о своей роли сам Яковлев.
«Карнавал», 1981
Яркий музыкальный фильм Татьяны Лиозновой запомнился зрителям пронзительной ролью Ирины Муравьевой, актуальным сюжетом и прекрасной музыкой. Юрий Яковлев сыграл в нем роль отца главной героини.
Соломатин — неоднозначный и сложный персонаж. Яковлеву удалось передать его бездушность, замкнутость, холодность и бесконечные метания от дочери к жене. По словам современников, актер сделал этого героя настоящим. Такому веришь, к нему проникаешься сочувствием.
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