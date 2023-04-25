«Очень приятно, царь!»: топ-5 главных ролей в жизни Юрия Яковлева

При том, каждая роль Яковлева является уникальной. И обычные зрители, и профессиональные критики многократно отмечали не только обаяние и врожденную интеллигентность актера, но и его профессионализм, умение меняться. Последнее особенно бросается в глаза, если актер играет в одном фильме две роли. Не всем выпадает такое испытание, но Яковлеву — выпало, и справился он с этим блестяще.