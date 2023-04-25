Bloomberg: долги стран Восточной Европы достигли рекордных показателей

Страны Восточной Европы в текущем году накопили задолженности в сумме почти на 32 миллиарда долларов. Это в три раза выше предыдущего показателя, информирует Bloomberg.
В статье утверждается, что в первый раз за десять лет три страны Восточной Европы — Польша, Румыния и Венгрия накопили долги в 9, 6 и 5 миллиардов долларов соответственно. Эти государства входят в пять самых крупных заемщиков из развивающихся государств.
Восточноевропейские страны терпят огромные финансовые расходы из-за военных затрат и обеспечения льготами беженцев из Украины. Авторы статьи предположили, что украинский конфликт мог вызвать значительные изменения в рынке облигаций.
Так, даже государствам с самым высоким рейтингом оформлять долги стало гораздо дороже. К примеру, Польша платит на 1,4% годовых по новым 30-летним облигациям больше, чем в 2021 году. Тогда процент достигал отметки в 4%.
Ранее сообщалось, что Запад не собирается прощать внешний долг Украине, несмотря на предоставленную отсрочку до 2027 года.