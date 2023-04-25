Bloomberg: долги стран Восточной Европы достигли рекордных показателей

В статье утверждается, что в первый раз за десять лет три страны Восточной Европы — Польша, Румыния и Венгрия накопили долги в 9, 6 и 5 миллиардов долларов соответственно. Эти государства входят в пять самых крупных заемщиков из развивающихся государств.