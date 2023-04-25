Сибирские ученые предложили взрывать пластиковые отходы

Сибирские ученые пришли к выводу, что лучший способ избавиться от пластиковых отходов – взрывать их. Об этом сообщает Planet Today.
Ученые Сибирского федерального университета придумали, как избавиться от пластиковых отходов с минимальным уроном для земли. Выход есть — надо взрывать пластиковую упаковку. Специалисты научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь» объяснили, что дело в возникающей при взрыве температуре. Она помогает разложить пластик на углекислый газ и воду. Этот прием срабатывает на шести из семи видов материала.
При переработке или сжигании пластик не уничтожается полностью. Страдает природа и человек. Этот же способ поможет избежать таких последствий. Благодаря взрыву полностью уничтожается шесть видов пластика, седьмой — почти полностью. Но даже те соли, что остаются после него, не нанесут большого вреда природе. Плюс ко всему отходы после утилизации материала можно будет измельчать и передавать предприятиям.