Сибирские ученые предложили взрывать пластиковые отходы

При переработке или сжигании пластик не уничтожается полностью. Страдает природа и человек. Этот же способ поможет избежать таких последствий. Благодаря взрыву полностью уничтожается шесть видов пластика, седьмой — почти полностью. Но даже те соли, что остаются после него, не нанесут большого вреда природе. Плюс ко всему отходы после утилизации материала можно будет измельчать и передавать предприятиям.