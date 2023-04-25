Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне спецоперации

Служивший добровольцем в зоне специальной военной операции депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в ходе боевых действий. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов.
Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации в феврале текущего года. По словам Коновалова, депутат геройски погиб при исполнении воинского долга.
«Лично знал Дмитрия Анатольевича как честного, искреннего и принципиального человека», — заявил глава региона, выразив соболезнования родным и близким Иванова.
46-летний депутат был избран в Верховный совет в 2018 году. Иванов был членом комитета по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям. У него осталась жена и пятеро детей.
Ранее ушедший добровольцем петербургский журналист погиб в зоне СВО.