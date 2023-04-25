Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне спецоперации

Общество
Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне спецоперации

Служивший добровольцем в зоне специальной военной операции депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в ходе боевых действий. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов.

Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации в феврале текущего года. По словам Коновалова, депутат геройски погиб при исполнении воинского долга.

«Лично знал Дмитрия Анатольевича как честного, искреннего и принципиального человека», — заявил глава региона, выразив соболезнования родным и близким Иванова.

46-летний депутат был избран в Верховный совет в 2018 году. Иванов был членом комитета по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным отношениям. У него осталась жена и пятеро детей.

Ранее ушедший добровольцем петербургский журналист погиб в зоне СВО.
спецоперация хакасия депутат
Военкоры ФАН