Психолог Самбурский назвал семь признаков детской травмы у человека

Вместе с тем, о наличии детской психотравмы свидетельствуют неумение выйти за пределы системы «жертва-агрессор» в отношениях, неуверенность во время пребывания в социуме, возникновение депрессий и сложность в понимании жизненных целей. Порой для недуга и вовсе характерны психосоматические проявления, пишет «Газета.RU».