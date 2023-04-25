Психолог Самбурский назвал семь признаков детской травмы у человека

Детские психотравмы нередко провоцируют проблемы в отношениях, со здоровьем и даже с деньгами уже во взрослом возрасте. Как определить недуг, рассказал бизнес-психолог, клинический психолог Станислав Самбурский.
Одним из самых ярких признаков детской травмы специалист назвал невозможность вспомнить какие-либо моменты из жизни, произошедшие до пятилетнего возраста. Некоторые люди также могут преуспевать в одних сферах, но регулярно сталкиваться с проблемами в других.
Вместе с тем, о наличии детской психотравмы свидетельствуют неумение выйти за пределы системы «жертва-агрессор» в отношениях, неуверенность во время пребывания в социуме, возникновение депрессий и сложность в понимании жизненных целей. Порой для недуга и вовсе характерны психосоматические проявления, пишет «Газета.RU».
Психолог и гештальт-терапевт Анна Девятка ранее рассказала корреспонденту ФАН, почему люди могут испытывать раздражение и злость.